Guatemala: hijo de periodista preso denuncia presiones para mantenerlo encarcelado

ARCHIVO - El periodista guatemalteco José Rubén Zamora, fundador del periódico El Periódico, llega a su audiencia judicial para decidir si será enviado de regreso a prisión por un caso de lavado de dinero en la Ciudad de Guatemala, el 13 de enero de 2025. (Foto AP/Moisés Castillo, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.