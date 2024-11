Guatemala: Gobierno denuncia a expresidente Giammattei por plaza laboral para beneficiar a allegado

Archivo - El presidente saliente de Guatemala, Alejandro Giammattei, llega para presentar su informe anual en el Palacio Nacional en la Ciudad de Guatemala, el 12 de enero de 2024. El gobierno de Guatemala, presidido por Bernardo Arévalo, anunció el lunes 4 de noviembre de 2024 la primera denuncia contra Giammattei por los delitos de abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes por la presunta creación de una plaza fantasma para un allegado suyo. (Foto AP/Moisés Castillo, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved