Grupo de derechos acusa a Pakistán de presionar a afganos para que vuelvan a casa pese a los riesgos

ARCHIVO - Combatientes talibanes se ven cerca de la frontera cerrada de Torkham con Pakistán, donde fuerzas paquistaníes y afganas cruzaron fuego durante la noche, en Torkham, Afganistán, el lunes 3 de marzo de 2025. (AP Foto/Shafiullah Kakar, archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.