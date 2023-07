Gran Bretaña: 12 años de prisión a contrabandista por muerte de 39 migrantes vietnamitas

ARCHIVO - Agentes forenses trabajan en un camión que contenía una gran cantidad de cadáveres, en Grays, Inglaterra, 23 de octubre de 2019. Un rumano miembri de una banda internacional de contrabandistas de migrantes fue condenado el martes 11 de julio de 2023 a más de 12 años de prisión por la muerte de 39 migrantes vietnamitas hallados en un tractocamión en Inglaterra en 2019. Marius Mihai Draghici, de 50 años, se declaró culpable de homicidio por negligencia y asociación ilícita para la inmigración ilegal. (AP Foto/Alastair Grant, File) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved