Gobernadora de NY pide ayuda urgente a Biden ante el aumento de migrantes en el estado

Marcadores indican el número de fila y lugar de catres colocados dentro de una carpa dormitorio durante un recorrido de prensa de un albergue que instalará la Ciudad de Nueva York para recibir hasta 1.000 migrantes, el martes 15 de agosto de 2023, en Queens, Nueva York. (AP Foto/Mary Altaffer, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved