Giuliani resuelve disputa con trabajadoras electorales sobre propiedad de condominio y otros activos

Rudy Giuliani, centro, habla con reporteros tras salir de un tribunal federal en Washington, el viernes 10 de enero de 2025. (AP Foto/Mark Schiefelbein)

Las ex trabajadoras electorales de Georgia ganaron el juicio en contra de Giuliani. El exalcalde, de 80 años, debía testificar ante el mismo juez que, la semana pasada, lo encontró en desacato por no entregar información sobre algunos de sus activos a los abogados de las mujeres.

Durante la espera, Giuliani publicó un video en redes sociales donde aparecía un perro llamado Vinny en los terrenos de la propiedad de Trump en Palm Beach, Florida. El video decía que al perro “le gusta pasar tiempo en Mar-a-Lago” pero está “listo para pasar mucho más tiempo en Washington, D.C.”, apoyando a Trump. No se sabe cuándo se hizo la grabación.

El proceso más reciente no se llevaría a cabo para volver a litigar si Giuliani difamó a las mujeres o para decidir el monto del juicio en su contra, temas que ya se habían decidido, sino para determinar si podría conservar ciertos activos valiosos en lugar de entregarlos.

Entre ellos estaba su condominio en Palm Beach, Florida, que podía mantener si era capaz de demostrar que es su residencia principal. El exalcalde dice que estableció su residencia allí en enero de 2024, pero los abogados de las trabajadoras electorales afirman que siguió operando como si su apartamento en Nueva York fuera su residencia principal hasta que fue entregado en otoño como parte del fallo.

También estaban en juego tres anillos de la Serie Mundial que Giuliani dice haber regalado a su hijo, Andrew, en 2018.

En una audiencia reciente, Giuliani dijo que no está “empobrecido” pero no tiene acceso a la mayoría de sus activos restantes.

“Todo lo que tengo está atado. No tengo auto. No tengo tarjeta de crédito. No tengo efectivo. No puedo acceder a cuentas bancarias que realmente serían mías porque han impuesto... órdenes de suspensión, por ejemplo, en mi cuenta de Seguridad Social, a lo cual no tienen derecho”, dijo.

Los abogados de las trabajadoras electorales dicen que Giuliani registró el apartamento de Manhattan como su residencia y los anillos como su propiedad cuando se declaró en quiebra en diciembre de 2023, una solicitud que fue desestimada seis meses después por un juez que lo acusó de “conducta no cooperativa”, tratos en beneficio propio y falta de transparencia.

Giuliani dijo el mes pasado, en una declaración, que George Steinbrenner, el fallecido propietario de los Yankees de Nueva York, le dio los anillos en 2002, aunque insistió en pagarlos y le dijo a Steinbrenner: “Estos son para Andrew”. Testificó haberle dado uno a Andrew en ese momento y guardar otros tres para su custodia. Calculó su valor total en 27.000 dólares.

Los abogados de las trabajadoras electorales dicen que Giuliani, un fanático de los Yankees de toda la vida que a veces usaba los anillos, nunca los mencionó como un regalo para su hijo en los registros fiscales, aunque enumeró meticulosamente otros regalos en sus declaraciones de impuestos. También afirman que el hijo nunca adquirió un seguro para los anillos ni los reportó en sus propios registros fiscales.

Se espera que los activos totales de Giuliani no superen por mucho los 10 millones de dólares. Se cree que el condominio de Palm Beach vale más de 3 millones de dólares.

El exalcalde ya ha entregado un apartamento en Nueva York valorado en aproximadamente 5 millones de dólares, un Mercedes de 1980 que perteneció a la estrella de cine Lauren Bacall, numerosos relojes de lujo y otros activos.

Las trabajadoras electorales, Ruby Freeman y su hija, Wandrea “Shaye” Moss, ganaron el juicio por difamación tras afirmar que las mentiras de Giuliani de que las elecciones presidenciales de 2020 fueron robadas hicieron que fueran amenazadas de muerte y las llevaron a temer por sus vidas.

