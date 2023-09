General Milley defiende la democracia y critica a Trump en discurso de despedida

El presidente Joe Biden, derecha, estrecha la mano del general Mark Milley, que deja de ser jefe del Estado Mayor Conjunto debido a que se jubila, durante una ceremonia de despedida en honor de Milley el viernes 29 de septiembre de 2023, en la Base Conjunta Myer–Henderson Hall, en Fort Meyer, Virginia. (AP Foto/Alex Brandon) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.