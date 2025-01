Funcionarios de salud de Biden dicen que reforzaron defensas contra pandemias. Trump promete cambios

ARCHIVO - En esta foto facilitada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el encargado del cuidado de los animales etiqueta una muestra de sangre recogida de un ternero lechero vacunado contra la gripe aviar en las instalaciones de investigación del Centro Nacional de Enfermedades Animales en Ames, Iowa, el miércoles 31 de julio de 2024. (USDA Agricultural Research Service via AP, archivo)

Los funcionarios de Biden alabaron las medidas adoptadas para detener o prevenir las amenazas de enfermedad, pero algunos investigadores en salud pública presentan una valoración más heterogénea de los esfuerzos del gobierno. Varios expertos, por ejemplo, afirman que no se ha hecho lo suficiente para garantizar que la expansión de una pandemia de gripe aviar en los animales no se convierta en una catástrofe sanitaria mundial para las personas.

Trump y su equipo planean recortar el gasto gubernamental, y Trump ha respaldado a destacados detractores de las vacunas para los principales cargos del ámbito sanitario. Durante la campaña el año pasado, Trump le dijo a la revista Time que disolvería la oficina de la Casa Blanca enfocada en la preparación para pandemias, calificándola de “una solución muy cara para algo que no funcionará”.

Los funcionarios del equipo de transición de Trump no respondieron a los correos electrónicos en los que se solicitaba información sobre su planificación ante una pandemia.

Muchos expertos en salud pública elogian a Trump por “Operación Velocidad de la Luz”, que ayudó a impulsar el rápido desarrollo de las vacunas COVID-19. Pero varios también señalaron que décadas de planificación e investigación bajo gobiernos anteriores sentaron las bases para ello.

Las vacunas COVID-19 no empezaron a llegar al público hasta después de que Biden derrotara a Trump en las elecciones de 2020, y fue el gobierno de Biden el que puso en marcha lo que describe como el mayor programa de vacunación gratuita de la historia de Estados Unidos.

“El presidente Biden asumió el cargo en medio de la peor crisis de salud pública en más de un siglo”, observó el doctor Paul Friedrichs, director de la Oficina de Política de Preparación y Respuesta a Pandemias de la Casa Blanca, en un comunicado. “Se asoció con partes interesadas en todo el país y lo revirtió, poniendo fin a la pandemia y salvando innumerables vidas”.

La oficina de Friedrichs fue establecida por el Congreso en 2022. Dijo que el gobierno ha “sentado las bases para respuestas más rápidas y efectivas para salvar vidas ahora y en el futuro”.

La oficina de respuesta a pandemias, que publicó el informe el martes, indicó que ha tomado medidas para combatir la gripe aviar, que ha estado propagándose entre especies animales en decenas de países en los últimos años.

El virus fue detectado en rebaños lecheros de Estados Unidos en marzo. Al menos 66 personas en Estados Unidos han sido diagnosticadas con infecciones, la gran mayoría de ellas trabajadores de lecherías o avícolas que tuvieron infecciones leves. Pero ese recuento incluye a un anciano de Louisiana que murió.

Entre otras medidas, el gobierno está almacenando 10 millones de dosis de vacuna que se considera efectiva contra la cepa que ha estado circulando en el ganado de Estados Unidos, y gastó 176 millones de dólares para desarrollar vacunas de ARNm que podrían adaptarse rápidamente a mutaciones en el virus, con ensayos de última etapa “comenzando en breve”, dice el documento.

Según Michael Osterholm, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de Minnesota, es crucial disponer de medidas para desarrollar y producir rápidamente nuevas vacunas.

“No tenemos realmente ningún entendimiento de qué virus de la influenza surgirá un día para causar la próxima pandemia”, explicó Osterholm. “Seguro que no es esta (cepa de gripe aviar), o ya estaría causándola (una pandemia) ahora mismo”.

Estados Unidos debería mantener colaboraciones que capaciten a investigadores de enfermedades en otros países para detectar infecciones emergentes, dicen los expertos en salud pública.

“Tenemos que continuar invirtiendo en vigilancia en áreas donde pensamos que estos agentes infecciosos probablemente emergerán”, dijo Ian Lipkin, un investigador de enfermedades infecciosas de la Universidad de Columbia en Nueva York.

“Espero que el gobierno de Trump, ya que están preocupados por personas que cruzan la frontera que podrían estar infectadas con esto o aquello o lo otro, vean la sabiduría en tratar de asegurarnos de que hacemos vigilancia en áreas donde pensamos que hay un gran riesgo”, afirmó.

