Fuerzas armadas israelíes ingresan al hospital más grande de la Franja de Gaza

En esta imagen, distribuida por el doctor Marawan Abu Saada, muestra a bebés prematuros nacidos en el hospital de Shifa, en la Ciudad de gaza, el 12 de noviembre de 2023. (Dr. Marawan Abu Saada vía AP)

Palestinos lloran a sus familiares que murieron en un bombardeo israelí en la Franja de Gaza, el martes 14 de noviembre de 2023, en el hospital de Jan Yunis. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos buscan a sobrevivientes tras un ataque israelí a un edificio la víspera en el campamento de refugiados Jebaliya, el martes 14 de noviembre de 2023, en la Franja de Gaza. (AP Foto/Mahmoud Abo Salamah) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un grupo de personas se congrega en el exterior de la sede de Naciones Unidas en Jerusalén para pedir la liberación de los rehenes capturados en el ataque de Hamás el 7 de octubre, el 13 de noviembre de 2023. (AP Foto/Bernat Armangué) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Palestinos buscan sobrevivientes entre los escombros de una vivienda destruida por un ataque aéreo israelí en el campo de refugiados de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, el 13 de noviembre de 2023. (AP Foto/Mohammed Dahman) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.