Francisco trabaja en reforma a la Iglesia desde el hospital mientras se recupera de una neumonía

Un mensaje para el papa, frente al hospital Agostino Gemelli de Roma, el 15 de marzo de 2025, donde Francisco está ingresado desde el 14 de febrero. (AP Foto/Andrew Medichini)

Los médicos dijeron esta semana que el pontífice, de 88 años, ya no se encontraba en estado crítico y que su vida no corría peligro, pero señalaron que su condición seguía siendo compleja debido a su edad, a la falta de movilidad y a la extirpación de parte de un pulmón en su juventud.

Con poco más que reportar, los doctores cancelaron el parte previsto para el viernes. El próximo se dará a conocer más tarde el sábado. Los médicos no han indicado cuánto tiempo más estará hospitalizado Francisco.

Esta semana, el papa participó en ejercicios espirituales de Cuaresma desde el hospital, lo que, según los funcionarios del Vaticano, supone una carga de trabajo más ligera. El jueves recibió un pastel y cientos de mensajes de buenos deseos en el 12mo aniversario de su papado.

La única señal pública de vida del pontífice desde su hospitalización fue un mensaje de audio en el que daba las gracias a la gente por sus oraciones para su recuperación, grabado con una voz débil y trabajosa. El mensaje se reprodujo en la Plaza de San Pedro del Vaticano para los fieles que asistían al rezo nocturno del rosario.

Durante los últimos cuatro domingos, la tradicional bendición que suele ofrecer desde una ventana con vistas a la Plaza de San Pedro se ha publicado en texto.

