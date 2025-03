Francisco participa vía remota en un retiro espiritual y los médicos mejoran su pronóstico

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Fieles católicos rezan mientras caminan hacia la Plaza de San Pedro del Vaticano, en Roma, el 10 de marzo de 2025. (AP Foto/Francisco Seco)

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una mujer reza junto a la estatua de San Juan Pablo II, en el exterior del hospital Agostino Gemelli donde el papa Francisco está siendo tratado por una neumonía, en Roma, el 10 de marzo de 2025. (AP Foto/Francisco Seco)

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Monjas atienden al rezo del rosario por el papa Francisco, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, el 10 de marzo de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini)

“Realmente me hace feliz, porque estábamos tristes, ya que parecía que no se estaba recuperando”, dijo la hermana María Letizia Salazar, una monja que estaba rezando por Francisco el martes fuera del hospital Gemelli. “Pero ahora que tengo esta noticia, estoy muy feliz”.

“En vista de la complejidad del cuadro clínico y la importante situación infecciosa presentada al ingreso, será necesario continuar la terapia médica con fármacos en un entorno hospitalario durante días adicionales”, explicó el comunicado del Vaticano.

Francisco, a quien se le extirpó parte de un pulmón cuando era joven, fue hospitalizado a causa de una bronquitis que se complicó. La infección progresó a una compleja infección del tracto respiratorio y una neumonía bilateral que ha suscitado preguntas sobre el futuro de su papado.

Pero el pontífice sigue pendiente de todo. El Vaticano dijo que está al tanto de las inundaciones en su Argentina natal, envió un telegrama de condolencias y expresó su cercanía a la población afectada. Además, un cardenal cercano a Francisco habló el lunes para negar algunos reportes negativos de la prensa que han circulado en su ausencia.

La oficina vaticana para el Desarrollo Humano Integral publicó una carta escrita por el cardenal Michael Czerny a uno de los amigos íntimos del pontífice, el activista argentino por la justicia social Juan Grabois. Grabois había viajado a Roma para rezar por Francisco en el hospital Gemelli, y algunos medios italianos informaron que había intentado entrar por la fuerza en la suite hospitalaria que ocupa de Francisco en el décimo piso, algo que él negó.

En la carta del 6 de marzo, Czerny le dijo a Grabois que el papa “sabía de su presencia en Roma y de sus vigilias diarias de oración y solidaridad espiritual en el Policlínico Gemelli y estoy seguro de que esto le dio un verdadero consuelo y apoyo”.

“Además, sé que se une a mí en repudiar enérgicamente las versiones infundadas que han circulado en algunos medios sobre supuestos comportamientos inapropiados en el hospital”, escribió Czerny.

El Vaticano siempre está rodeado de rumores, que se han disparado con las especulaciones sobre la salud de Francisco y conversaciones sobre cónclaves, aunque el papa está muy vivo y al mando de la Iglesia. El hecho de que Czerny sintiera la necesidad de defender a uno de los amigos del pontífice sugiere que los rumores y maniobras en su ausencia habían superado un límite.

