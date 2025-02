Fracturado partido oficialista de Bolivia busca candidato para las presidenciales de agosto

ARCHIVO - El expresidente de Bolivia, Evo Morales, a la derecha, se reúne con miembros de su partido político, el Partido Movimiento Al Socialismo (MAS), junto al candidato presidencial del partido, Luis Arce, en Buenos Aires, Argentina, el 17 de febrero de 2020. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo) Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved