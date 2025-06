Fotos del concurso Cholita Paceña que rinde homenaje a las mujeres aymaras

Una mujer compite en el certamen de belleza Miss Cholita Paceña, un concurso anual cuyo objetivo es reconocer las prendas y la belleza de las mujeres indígenas aimaras, así como su dominio del estilo de vida y la lengua indígenas, en La Paz, Bolivia, el viernes 27 de junio de 2025. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El público anima a las concursantes durante el certamen de belleza Miss Cholita Paceña, un concurso anual cuyo objetivo es reconocer las prendas de vestir y la belleza de las mujeres indígenas aimaras, así como su dominio del estilo de vida y la lengua indígenas, en La Paz, Bolivia, el viernes 27 de junio de 2025. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Teresa Marisol Mayta compite en el certamen de belleza Miss Cholita Paceña, un concurso anual cuyo objetivo es reconocer las prendas de vestir y la belleza de las mujeres indígenas aimaras, así como su dominio del estilo de vida y la lengua indígenas, en La Paz, Bolivia, el viernes 27 de junio de 2025. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

