Fiscalía ve motivos extremistas islámicos en atropello a manifestantes en Múnich

De izquierda a derecha, el primer ministro de Baviera, Markus Soeder; el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el alcalde de Múnich, Dieter Reiter, depositan flores en el lugar donde una camioneta se estrelló contra una manifestación de Ver.di en la víspera, el Múnich, Alemania, el 14 de febrero de 2025. (AP Foto/Ebrahim Noroozi)