Fiscalía cubana dice que detuvo y procesa penalmente a personas por desorden tras paso de huracanes

Varias personas recuperan pertenencias de su casa, destruida por el huracán Rafael, en Alquizar, Cuba, el jueves 7 de noviembre de 2024. Al día siguiente, 8 de noviembre de 2024, las autoridades informaron que se logró reconectar parte de su sistema energético desde la capital hasta el extremo oriente cubano, aunque muchas localidades todavía permanecen a oscuras en el occidente. (Foto AP/Ramón Espinosa) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved