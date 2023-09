Fiscales secuestran actas electorales en Guatemala tras nuevo allanamiento

Mynor Franco (centro) del Tribunal Supremo Electoral llega al edificio de la Corte Constitucional en la Ciudad de Guatemala, el viernes 29 de septiembre de 2023. La fiscalía allanó el tribunal electoral por cuarta vez el viernes en busca de registros de resultados electorales tras la elección presidencial de Bernardo Arévalo. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.