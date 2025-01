¿Firulais ocupa una bendición? Tráelo a la catedral de México y San Antonio hará el resto

Gabriela Viquez lleva en brazos a su Yorkie dorado y negro, Jerome, mientras recibe la comunión en la misa de la bendición anual de los animales en la catedral metropolitana de Ciudad de México, el viernes 17 de enero de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El sacerdote José Antonio Carballo, rector de la catedral capitalina, celebra la misa de la bendición anual de los animales en la catedral metropolitana de Ciudad de México, el viernes 17 de enero de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Gabriela Viquez y su Yorkie dorado y negro, Jerome, en la bendición anual de los animales en la catedral metropolitana de Ciudad de México, el viernes 17 de enero de 2025. (AP Foto/Marco Ugarte) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved