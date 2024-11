Fernández de Kirchner, más cerca de presidir el peronismo opositor en Argentina

Archivo - La exvicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner en su intervención durante la ceremonia de inauguración del micro estadio Néstor Kirchner, en Quilmes, Buenos Aires, Argentina, el 27 de abril de 2024. Una decisión judicial difundida el viernes 1 de noviembre zanjó por el momento la disputa interna del Partido Justicialista, en la que se enfrentaban Ricardo Quintela y Fernández de Kirchner, despejando así el camino para que la exmandataria se erija en titular del peronismo opositor con el que quiere plantar cara al gobernante ultraderechista Javier Milei. (AP Foto/Gustavo Garello, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved