Fechas clave en la lucha armada de décadas del PKK kurdo contra Turquía

ARCHIVO - Un grupo de combatientes kurdos armados del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) ingresa al norte de Irak en el área de Heror, al noreste de Dahuk, a 430 kilómetros (260 millas) al noroeste de Bagdad, Irak, el 14 de mayo de 2013. (AP Foto/Ceerwan Aziz, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.