Expresidente de la Fed encabeza revisión de pronósticos de Banco de Inglaterra

ARCHIVO - Ben Bernanke, expresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, centro, dialoga con el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell, izquierda, durante la Conferencia de Investigación Thomas Laubach en el edificio William McChesney Martin Jr. en Washington, el 19 de mayo de 2023. (AP Foto/Andrew Harnik, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved