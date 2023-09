Expertos de la ONU reportan más ataques contra la democracia en Venezuela ante comicios de 2024

ARCHIVO - El presidente venezolano Nicolás Maduro gesticula en reunión con el nuevo embajador de Colombia a Venezuela en el Palacio Miraflores, Caracas, 16 de agosto de 2023. El gobierno de Venezuela ha intensificado sus esfuerzos por socavar la libertad democrática con el empleo de amenazas, vigilancia y acoso antes de que el presidente, Nicolás Maduro, se presente a la reelección el año que viene, según reportaron el miércoles 23 de setiembre de 2023 expertos en derechos humanos respaldados por Naciones Unidas. (AP Foto/Ariana Cubillos, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved