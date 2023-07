Expertos dejan México y exhiben mentiras de las Fuerzas Armadas en caso Ayotzinapa

Fotografías de estudiantes desaparecidos se muestran durante una conferencia de prensa del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la Ciudad de México, el martes 25 de julio de 2023. El GIEI presentó su sexto y último informe sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que desaparecieron el 26 de septiembre de 2014. (Foto AP/Eduardo Verdugo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved