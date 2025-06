Exabogada de "El Chapo" y ahora jueza penal rechaza las críticas: "He estado en el ojo del huracán"

Silvia Delgado, exabogada del capo del narcotráfico Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2016, recibe la certificación de su elección como jueza penal en los comicios judiciales del pasado 1 de junio, en Ciudad Juárez, el jueves 19 de junio de 2025. (AP Foto/Christian Chávez) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved