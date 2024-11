Evo Morales asegura que continuará huelga de hambre y lucha contra gobierno de Luis Arce en Bolivia

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, mastica coca en Lauca N, región del Chapare, Bolivia, el domingo 3 de noviembre de 2024, en medio de un conflicto político en curso con el gobierno del presidente Luis Arce. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, hace un gesto en Lauca Ñ, región del Chapare, Bolivia, el domingo 3 de noviembre de 2024, en medio de un conflicto político en curso con el gobierno del presidente Luis Arce. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, habla por teléfono en Lauca Ñ, región del Chapare, Bolivia, el domingo 3 de noviembre de 2024, en medio de un conflicto político en curso con el gobierno del presidente Luis Arce. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El expresidente Evo Morales camina en Lauca Ñ, región del Chapare, Bolivia, el domingo 3 de noviembre de 2024, en medio de un conflicto político en curso con el gobierno del presidente Luis Arce. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El expresidente de Bolivia Evo Morales, a la derecha, mastica hojas de coca durante una huelga de hambre en Lauca N, región del Chapare, Bolivia, el domingo 3 de noviembre de 2024, en medio de un conflicto político en curso con el gobierno del presidente Luis Arce. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El expresidente Evo Morales, a la derecha, mastica hojas de coca durante una huelga de hambre en Lauca Ñ, región del Chapare, Bolivia, el domingo 3 de noviembre de 2024, en medio de un conflicto político en curso con el gobierno del presidente Luis Arce. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Joven anda en bicicleta por carreteras bloqueadas en Lauca Ñ, región del Chapare, Bolivia, el domingo 3 de noviembre de 2024, en medio de un conflicto político en curso entre el expresidente Evo Morales y el gobierno del presidente Luis Arce. (Foto AP/Juan Karita) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved