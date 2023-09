España retira condecoración militar a Pinochet

Gente enciende velas con los nombres de los detenidos desaparecidos durante la dictadura militar del general Augusto Pinochet, en Santiago, Chile, 11 de setiembre de 2023. España retiró el martes 12 de setiembre de 2023 una condecoración militar que le había otorgado el dictador Francisco Franco a Pinochet. (AP Foto/Esteban Felix) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.