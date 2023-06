Entrevista AP: Elián, el niño cubano centro de una disputa con EEUU se convierte en parlamentario

Elián González posa para una foto en La Habana, Cuba, el jueves 27 de junio de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Elián González, en el centro, posa con un peatón que le pidió una foto mientras da una entrevista en La Habana, Cuba, el jueves 27 de junio de 2023. (AP Foto/Ramón Espinosa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Elián González sostiene una bandera cubana durante el congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas en La Habana, Cuba, el 4 de abril de 2010. (AP Foto/Ismael Francisco, Prensa Latina, File) AP2010

ARCHIVO - Elián González es retenido en un armario por Donato Dalrymple, uno de los dos hombres que rescataron al niño del océano, a la derecha, mientras funcionarios del gobierno registran la casa de Lázaro González en busca del niño en Miami, Florida, el 22 de abril de 2000. (AP Foto/Alan Diaz, Archivo) 2000 AP

ARCHIVO - Elián González, abajo, su tío abuelo Lázaro González y su prima Marisleysis celebran con simpatizantes después de llegar a su casa en La Pequeña Habana de Miami, Florida, el 26 de enero de 2000, después de que Elián se reuniera con sus abuelas que habían venido en avión desde Cuba. (AP Foto/Alan Diaz, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.