Entrevista AP: el jefe del canal de Panamá dice que China no tiene "ninguna" injerencia en la vía

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, aborda la sugerencia del presidente electo Donald Trump de que Estados Unidos retome el control del Canal de Panamá durante una entrevista con Associated Press en su oficina el viernes 10 de enero de 2025, en la Ciudad de Panamá, Panamá. (Foto AP/Abraham Terán) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

ARCHIVO - Un barco de carga atraviesa las esclusas de Agua Clara del Canal de Panamá en Colón, Panamá, el 2 de septiembre de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Grúas cargan y descargan contenedores de buques en el Puerto Rodman del Canal de Panamá, en la Ciudad de Panamá, el jueves 13 de junio de 2024. Las autoridades panameñas festejan el 31 de diciembre de 2024 el 25to aniversario del traspaso de la vía interoceánica por parte de Estados Unidos. (Foto AP/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Buques de carga esperan para transitar el Canal de Panamá en el lago Gatún en Colón, Panamá, el 2 de septiembre de 2024. (Foto AP/Matías Delacroix, Archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved