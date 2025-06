Entran un arzobispo y un rabino al diálogo entre el gobierno y bananeros en las protestas de Panamá

ARCHIVO - Personas protestando contra la decisión del gobierno panameño de firmar un acuerdo de entendimiento con Estados Unidos que los manifestantes consideran como una pérdida de soberanía, en Ciudad de Panamá, el 29 de abril de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes contra el gobierno chocan con la policía en la comunidad indígena de Embera de Arimae, Panamá, el jueves 5 de junio de 2025. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes antigubernamentales bloquean una carretera en la comunidad indígena Embera de Arimae, Panamá, el jueves 5 de junio de 2025, durante una manifestación contra una ley de reforma de pensiones y un acuerdo de seguridad con Estados Unidos que involucra al Canal de Panamá. (AP Foto/Matias Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La policía dispara gases lacrimógenos contra manifestantes antigubernamentales que bloquean la Carretera Panamericana en la comunidad indígena Embera de Arimae, Panamá, el jueves 5 de junio de 2025. (AP Foto/Matias Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un manifestante antigubernamental muestra heridas de perdigones sufridas durante enfrentamientos con la policía en la comunidad indígena Embera de Arimae, Panamá, el jueves 5 de junio de 2025. (AP Foto/Matias Delacroix) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved