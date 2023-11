En la CIJ, Venezuela jura realizar referendo sobre territorio en disputa con Guyana

ARCHIVO - Vista del Palacio de la Paz, sede de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Holanda, 19 de setiembre de 2023. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, el miércoles 15 de noviembre de 2023 juró que su país seguirá adelante con un referendo sobre el futuro de una gran área del Essequibo, territorio rico en minerales que reclama en una antigua disputa con Guyana.. (AP Foto/Peter Dejong) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved