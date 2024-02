En Gaza es difícil encontrar pañales y leche de fórmula, lo que desespera a los padres

En esta imagen de archivo, médicos preparan a bebés prematuros para trasladarlos a Egipto tras ser evacuados del hospital de Shifa, en la Ciudad de Gaza, a un centro en Rafah, en la Franja de Gaza, el 20 de noviembre de 2023. La guerra en Gaza ha provocado una catástrofe humanitaria y la escasez de los productos más básicos. Entre los más afectados están los bebés, los niños pequeños y sus padres, ya que los pañales y la leche de fórmula son difíciles de encontrar o tienen precios inaccesibles. (AP Foto/Fatima Shbair, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

En esta imagen de archivo, una mujer palestina desplazada por la ofensiva terrestre y aérea israelí sobre Gaza sostiene a su bebé en brazos en una tienda de campaña cerca del cruce de Kerem Shalom, en Rafah, el 14 de enero de 2024. La guerra en Gaza ha provocado una catástrofe humanitaria y la escasez de los productos más básicos. Entre los más afectados están los bebés, los niños pequeños y sus padres, ya que los pañales y la leche de fórmula son difíciles de encontrar o tienen precios inaccesibles. (AP Foto/Hatem Ali, archivo) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

En esta imagen de archivo, un niño herido en un bombardeo israelí en la Franja de Gaza es atendido en un hospital en Jan Yunis, el 1 de diciembre de 2023. La guerra en Gaza ha provocado una catástrofe humanitaria y la escasez de los productos más básicos. Entre los más afectados están los bebés, los niños pequeños y sus padres, ya que los pañales y la leche de fórmula son difíciles de encontrar o tienen precios inaccesibles. (AP Foto/Fatima Shbair, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

En esta imagen de archivo, un niño palestino herido en un bombardeo israelí en Gaza es atendido en un hospital en Deir al-Balah, el 14 de noviembre de 2023. La guerra en Gaza ha provocado una catástrofe humanitaria y la escasez de los productos más básicos. Entre los más afectados están los bebés, los niños pequeños y sus padres, ya que los pañales y la leche de fórmula son difíciles de encontrar o tienen precios inaccesibles. (AP Foto/Hatem Moussa, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.