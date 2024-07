El presidente indonesio empieza a trabajar en la nueva capital pese a obras y falta de instalaciones

El presidente de Indonesia, Joko Widodo, en el centro, habla con los medios en la nueva capital Nusantara en Penajam Paser Utara, Kalimantan Oriental, Indonesia, el lunes 29 de julio de 2024. Widodo empezó a trabajar el lunes desde el nuevo palacio presidencial en la nueva capital del país, Nusantara, donde espera pasar los últimos meses de su presidencia. (AP foto/ Fadlan Syam) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.