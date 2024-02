El presidente de Bolivia promulga ley para elecciones judiciales tras protestas

Seguidores del expresidente Evo Morales, que protestan a raíz de la crisis judicial por la renovación de los magistrados, bloquean una carretera que conecta La Paz con Oruro, en Caracollo, Bolivia, el viernes 2 de febrero de 2024. El presidente boliviano, Luis Arce, promulgó el martes 6 de febrero de 2024 una ley para convocar a elecciones judiciales, tras dos semanas de protestas. (AP Foto/Juan Karita) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved