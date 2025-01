El papa nombra al cardenal McElroy, un aliado, como arzobispo de Washington

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Donald Trump, quien asume el cargo el 20 de enero, nominó a Brian Burch como embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede. Burch, presidente y cofundador del grupo de defensa CatholicVote, ha criticado a Francisco y algunas de sus políticas en redes sociales.

Francisco realizó el nombramiento antes de su última reunión con el presidente Joe Biden, quien realiza un último viaje al extranjero a Italia esta semana. Biden salió de una reunión en 2021 con Francisco diciendo que el papa le dijo que continuara recibiendo la Comunión a pesar de su posición sobre el aborto.

Posteriormente, recibió el sacramento en una iglesia de Roma.

La arquidiócesis de Washington incluye el Distrito de Columbia y cinco condados de Maryland: Montgomery, Prince George’s, St. Mary’s, Calvert y Charles. Tiene una población total de 3.050.847 habitantes, de los cuales 671.187 son católicos.

___

___

