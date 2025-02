El papa no está fuera de peligro, pero su vida no está en riesgo, dice el equipo médico

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El cirujano Sergio Alfieri, derecha, y el médico personal del papa Francisco, Luigi Carboni, hablan con periodistas, el viernes 21 de febrero de 2025, en la entrada de la Policlínica Agostino Gemelli en Roma, donde el pontífice recibe tratamiento para su neumonía. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Francisco recibe oxígeno suplementario cuando lo necesita a través de una cánula nasal, que es un tubo delgado y flexible que suministra oxígeno por vía nasal.

Francisco fue internado en el hospital Gemelli el 14 de febrero tras el empeoramiento de la bronquitis que sufría. Los médicos diagnosticaron primero la compleja infección respiratoria y luego el inicio de neumonía en ambos pulmones, además de bronquitis asmática crónica. Prescribieron “reposo absoluto”.

A medida que se prolonga su estancia en el hospital, algunos de los cardenales de Francisco han comenzado a responder a la pregunta obvia que está circulando: si Francisco podría renunciar si enferma de manera irreversible y no puede continuar. El pontífice ha dicho que consideraría esa posibilidad, después de que el papa Benedicto XVI “abriera la puerta” al retiro de los papas, pero no ha mostrado signos de renunciar y, de hecho, afirmó recientemente que el cargo de papa es de por vida.

Pero la pregunta ha estado en el aire incluso desde que Benedicto se convirtió en el primer papa en 600 años en retirarse cuando llegó a la conclusión, en 2013, de que no tenía la fuerza física para continuar con las exigencias del papado.

“Todo es posible”, dijo el jueves el cardenal Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella, Francia.

Otro cardenal, Gianfranco Ravasi, sugirió que era más que una simple posibilidad.

“No hay duda de que si él (Francisco) estuviera en una situación donde su capacidad de tener contacto directo (con las personas) como le gusta hacer... estuviera en riesgo, entonces creo que podría tomar la decisión de renunciar”, dijo Ravasi, según la radiodifusora RTL 102.5.

Francisco confirmó en 2022 que, poco después de ser elegido pontífice, escribió una carta de renuncia en caso de que algún problema médico le impidiera cumplir con sus deberes. En el derecho canónico no existe ninguna disposición sobre qué hacer si un papa queda incapacitado.

Pero no hay indicios de que Francisco esté incapacitado de alguna manera o que considere la posibilidad de renunciar. Durante su estancia en el hospital, ha continuado su trabajo, incluido el nombramiento de obispos. Tras una estancia en el hospital en 2021, se molestó al enterarse de que algunos clérigos supuestamente ya preparaban un cónclave para elegir a su sucesor.

Colleen Barry reportó desde Milán. Jim Gomez en Manila, Filipinas, y Carla Johnson en Washington, Estados Unidos, contribuyeron a este despacho.

La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

