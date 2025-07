El papa León XIV señala continuidad en lucha contra el abuso con nuevo líder de protección infantil

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - El papa León XIV a su llegada a su audiencia semanal en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 4 de junio de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia, Archivo) Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

“Las palabras y acciones del Santo Padre en estos primeros meses de su pontificado aseguran al mundo que la Iglesia no se volverá complaciente en sus esfuerzos por, en la medida de lo posible, garantizar la protección de los niños, adultos vulnerables y todas las personas en nuestras comunidades”, afirmó.

Verny, por su parte, elogió el liderazgo de O’Malley como valiente y que ha servido como “una brújula moral” para la Iglesia, una referencia a las ocasionales declaraciones de indignación de O’Malley cuando incluso Francisco manejó mal un caso de abuso.

“Estoy comprometido, junto con los miembros y el personal, a construir sobre ese legado”, dijo Verny en un comunicado.

El papa nacido en Estados Unidos hizo el nombramiento el día antes de dirigirse a unas vacaciones de seis semanas en el retiro de verano papal al sur de Roma.

___

La cobertura de religión de The Associated Press recibe apoyo a través de la colaboración de AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de este contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press