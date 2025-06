El papa León XIV se reúne con la comisión de protección infantil del Vaticano

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

A menudo ha recaído en O'Malley la responsabilidad de hablar sobre casos atroces que han llegado al Vaticano, incluido uno que aún permanece en el escritorio de León XIV: el destino del exjesuita artista, el reverendo Marko Rupnik, quien ha sido acusado por dos docenas de mujeres de abuso sexual, psicológico y espiritual durante décadas.

Después de recibir críticas de que un compañero jesuita aparentemente había recibido un trato preferencial, en 2023, Francisco ordenó al Vaticano que ignorara el plazo de prescripción del caso y lo procesara canónicamente. Pero hasta este marzo, el Vaticano aún no había encontrado jueces para abrir el juicio. Mientras tanto, las víctimas siguen esperando justicia y Rupnik continúa ministrando, con sus partidarios defendiéndolo y denunciando una campaña de "linchamiento mediático" en su contra.

León XIV, antes cardenal Robert Prevost, nacido en Chicago, ha sido reconocido por las víctimas por ayudar a desmantelar un movimiento católico abusivo en Perú, donde fue obispo durante muchos años. Pero otros sobrevivientes le han pedido que rinda cuentas por otros casos mientras fue superior en la orden religiosa agustiniana, obispo en Perú y jefe de la oficina de obispos del Vaticano.

El principal grupo de sobrevivientes de Estados Unidos (SNAP), también ha pedido al nuevo papa que adopte la política de Estados Unidos que exige que cualquier sacerdote que haya sido acusado de abuso de manera creíble sea removido permanentemente del ministerio.

