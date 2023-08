El papa fustiga al clero portugués por "escándalo" de abusos

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, a la derecha, besa la mano del papa Francisco durante la ceremonia de recepción del pontífice en el palacio presidencial de Belén, en Lisboa, el miércoles 2 de agosto de 2023. (AP Foto/Armando Franca)

El papa Francisco es recibido por una guardia de honor a su llegada a la base aérea de Figo Maduro en Lisboa, el miércoles 2 de agosto de 2023. (AP Foto/Gregorio Borgia)

El papa Francisco embarca en su vuelo en el aeropuerto internacional Leonardo da Vinci de Roma, en Fiumicino, para iniciar su visita de cinco días a Portugal, el miércoles 2 de agosto de 2023. (AP Foto/Andrew Medichini)

Su primera parada fue el Palacio Nacional de Belén, la residencia oficial del presidente al oeste de Lisboa, y de donde zarpaban los exploradores marítimos lusos de los siglos XV y XVI. Francisco se refirió a la historia marinera de Portugal, su lugar en Europa y su apertura a otros en sus primeras declaraciones ante miembros del gobierno y el cuerpo diplomático en un centro de conferencias cercano.

“Capeamos tormentas en el océano de la historia, y sentimos la necesidad de audaces rumbos de paz”, dijo. “Es mi esperanza que la Jornada Mundial de la Juventud sea, para el viejo continente, el continente envejecido, un impulso hacia la apertura universal”.

Tras señalar a la guerra en Ucrania, el calentamiento global y el declive demográfico europeo, instó a los jóvenes en particular a tomar el relevo para construir un futuro juntos.

“Sueño con una Europa, el corazón de Occidente, que emplea sus inmensos talentos para resolver conflictos y encender luces de esperanza”, dijo Francisco. “Una Europa capaz de recuperar su corazón joven, mirar a la grandeza el todo y más allá de sus necesidades inmediatas. Una Europa inclusiva de pueblos y personas, sin perseguir ideologías”.

Por la tarde, Francisco viajaría a la iglesia y el monasterio de los Jerónimos, construido en el siglo XVI, quizá el monumento más destacado de Portugal. Allí se reuniría con los líderes de la Iglesia portuguesa, que iniciaron hace poco el proceso de enfrentar su historia de abusos sexuales clericales.

Se esperaba que Francisco se reuniera en privado esta semana con sobrevivientes de abusos y podría mencionar el problema en sus declaraciones públicas, como ha hecho en otros viajes al extranjero.

San Juan Pablo II creó la JMJ en la década de 1980 como una forma de reforzar a la siguiente generación de católicos en su fe, y el evento regresaba a Europa por primera vez desde 2016.

Se espera que asistirán jóvenes ucranianos y rusos, y probablemente la guerra en Ucrania será un tema destacado el sábado cuando Francisco visite Fátima, un santuario católico asociado desde hace más de un siglo con una profecía apocalíptica sobre la paz y Rusia.

El calor podría ser un problema durante la visita de cinco días, ya que se espera que las temperaturas alcancen los 35 C (95 F) el domingo. Había planes de que muchos jóvenes acamparan en el Parque del Tajo, una zona amplia y sin sombra, a partir del sábado por la tarde, primero para participar en una vigilia vespertina y después para estar ya en el lugar de la misa de Francisco el domingo por la mañana.

Los organizadores dijeron haber instalado 32 depósitos de agua con 640 grifos para rellenar botellas de agua, mientras que el ayuntamiento de Lisboa dijo haber multiplicado por dos el número de fuentes para beber en la ciudad, a unas 400.

Los participantes registrados recibieron botellas de agua reutilizables y viseras en sus bolsas de bienvenida, aunque algunos estaban más preocupados por Francisco, dado su estado de salud. El papa argentino, de 86 años, estuvo hospitalizado durante nueve días en junio para reparar una hernia y extirpar tejido cicatricial de cirugías intestinales previas.

“Voy a rezar para que él esté bien”, dijo Theresa Guettler, enfermera de Florida y que hacía de voluntaria en el evento. Ella recomendó a Francisco que se mantuviera hidratado y siguiera las recomendaciones de su equipo médico. “Confío en que tenga buenos médicos y buenas personas cuidando de él”, dijo Guettler.

