El papa Francisco se lastima el brazo en una caída, la segunda en poco más de un mes

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

El papa Francisco llega al salón Pablo VI para su audiencia semanal, en el Vaticano, el 15 de enero de 2025. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Sin embargo, Francisco ha dicho que no tiene planes de renunciar pronto, aun si Benedicto “abrió la puerta” a esa posibilidad. En “Esperanza”, su autobiografía lanzada esta semana, Francisco dijo que no consideró la posibilidad de renunciar ni siquiera cuando se sometió a una cirugía intestinal mayor.

___

La cobertura de temas religiosos de The Associated Press recibe apoyo mediante la colaboración de la AP con The Conversation US, con financiación de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press