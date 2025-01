El papa disuelve movimiento católico conservador en Perú tras descubrir abusos

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

ARCHIVO - Los investigadores del Vaticano, el arzobispo Charles Scicluna, izquierda, y el monseñor Jordi Bertomeu, caminan afuera de la Nunciatura Apostólica durante un receso de una reunión con personas presuntamente víctimas de abuso del movimiento católico Sodalicio de Vida Cristiana, en Lima, Perú, el 25 de julio de 2023. (AP Foto/Martin Mejia, archivo)

No proporcionó detalles, diciendo sólo que la “información central” sobre la disolución que fue reportada por el sitio en español Infovaticana “era cierta pero contenía varias inexactitudes”. No especificó cuáles eran tales inexactitudes.

“Es una extraordinaria noticia. Llega con un poco de retraso, luego de las primeras denuncias de José Enrique Escardó hace 25 años, pero finalmente se hizo justicia", indicó Salinas a The Associated Press. "Sin el compromiso personal del papa Francisco en esta larga historia de impunidad, nada habría ocurrido, dado que las instituciones peruanas han exhibido una imperdonable indolencia”.

En 2017, un informe encargado por el liderazgo del grupo determinó que Figari sodomizó a sus reclutas y los sometió a humillantes abusos psicológicos y sexuales.

Tras un intento de reforma, Francisco envió a sus dos investigadores más confiables, el arzobispo Charles Scicluna y el monseñor Jordi Bertomeu, para investigar los abusos del Sodalicio. Su informe descubrió abusos de poder, autoridad y espiritualidad de tipo “sádico”, abusos económicos en la administración del dinero de la Iglesia e incluso abusos periodísticos al acosar a críticos.

Su informe generó las expulsiones el año pasado de Figari y 10 miembros principales, incluyendo a un arzobispo que había demandado a Salinas y Ugaz por su reportaje y que anteriormente fue obligado a retirarse anticipadamente.

