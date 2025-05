El nombre que elija el nuevo papa puede dar pistas sobre lo que está por venir

ARCHIVO - El papa Francisco, flanqueado por el monseñor Guido Marini, maestro de ceremonias litúrgicas, saluda a la multitud desde el balcón central de la basílica de San Pedro, en el Vaticano, el miércoles 13 de marzo de 2013. (AP Foto/Michael Sohn, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.