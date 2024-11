El monte Fuji exhibe su icónica capa de nieve tras el mayor retraso en 130 años

Pero la oficina meteorológica local de Kofu, también de la JMA y que está en el otro lado de la montaña y ha sido la encargada de hacer el anuncio desde 1984, aún no podía ver la nieve debido a las nubes, por lo que aún no es oficial.

La temperatura promedio de octubre en la cumbre es de -2 grados Celsius (28,4 grados Fahrenheit), pero este año se registraron 1,6º C, (34.9 F), un récord desde 1932.

Japón también ha tenido este año un verano inusualmente caluroso y un otoño cálido.

