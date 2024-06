El mandatario húngaro Orbán presenta una alianza con nacionalistas austriacos y checos

ARCHIVO - El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, llega a una cumbre de la UE en Bruselas el 27 de junio de 2024. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, presentó el domingo una nueva alianza con el partido austriaco de ultraderecha Partido de la Libertad y el principal grupo de oposición checo, con la esperanza de atraer a otros socios y formar el grupo conservador más grande del Parlamento Europeo. (AP Foto/Geert Vanden Wijngaert) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.