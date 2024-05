El líder supremo iraní reza por el presidente y otros muertos en choque de helicóptero

Dolientes sostienen carteles con la imagen del fallecido presidente iraní Ebrahim Raisi en la gran mezquita Imán Jomeini en Teherán, Irán, el martes 21 de mayo de 2024. Los dolientes vestidos de negro iniciaron el martes varios días de funerales y procesiones por el fallecido presidente de Irán, el ministro de Exteriores y otros muertos en un choque de helicóptero, en una serie de actos dirigidos por el gobierno para homenajear a los muertos y dar una imagen de fuerza en un convulso Oriente Medio. (AP Foto/Vahid Salemi) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved