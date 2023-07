El hombre detrás del náufrago: una vida con cambios de rumbo

Timothy Shaddock, izquierda, el australiano que pasó meses a la deriva en el Pacífico antes de ser rescatado por un buque atunero mexicano, habla con el presidente del Grupo Mar, Antonio Suárez, en Manzanillo, México, el miércoles 19 de julio de 2023. Shaddock y su perra partieron en un catamarán desde el noroeste de México a finales de abril, según contó, con la idea de navegar hasta la Polinesia francesa, pero tras semanas de travesía, una tormenta inutilizó su catamarán y lo dejó sin aparatos electrónicos ni cocina. Sobrevivieron con pescado crudo y agua de lluvia. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Timothy Shaddock, el australiano que pasó meses a la deriva en el oceáno Pacífico antes de ser rescatado por un buque atunero mexicano, antes de una entrevista en Manzanillo, México, el miércoles 19 de julio de 2023. Shaddock y su perra partieron en un catamarán desde el noroeste de México a finales de abril, según contó, con la idea de navegar hasta la Polinesia francesa, pero pasadas una semanas de travesía, una tormenta inutilizó su catamarán y lo dejó sin aparatos electrónicos y sin cocina. Sobrevivieron comiendo pescado crudo y con el agua de la lluvia. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

En esta fotografía proporcionada por Grupomar/Atun Tuny, al australiano Tim Shaddock le toman la presión arterial tras ser rescatado por un buque atunero mexicano en aguas internacionales del Pacífico, luego de que navegó a la deriva con su perra durante tres meses. (Grupomar/Atun Tuny vía AP)

La tripulación del atunero mexicano María Delia posa para las fotos con Bella, la perra del australiano Timothy Lyndsay Shaddock, ambos rescatados de un catamarán dañado en el Océano Pacífico, a su llegada al puerto de Manzanillo, México, el martes 18 de julio de 2023. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El australiano Timothy Lyndsay Shaddock baja del atunero María Delia que les rescató a él y a su perra Bella, en el puerto de Manzanillo, México, el martes 18 de julio de 2023. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El australiano Timothy Lyndsay Shaddock sonríe durante una ceremonia de bienvenida de la compañía Grupomar tras ser rescatado del mar y llegar a puerto en Manzanillo, México, el martes 18 de julio de 2023. Shaddock y su perra estuvieron tres meses a la deriva en un catamarán antes de ser rescatados por el atunero María Delia, propiedad de Grupomar. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

En esta fotografía proporcionada por Grupomar/Atun Tuny, el australiano Tim Shaddock permanece sentado con su perra Bella tras ser rescatado por un buque atunero mexicano en aguas internacionales del Pacífico, luego de que navegó a la deriva con Bella en su catamarán averiado durante tres meses. (Grupomar/Atun Tuny vía AP)