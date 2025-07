El gobierno de Irán afirma que al menos 1.060 personas murieron en la guerra con Israel

Parientes lloran sobre el ataúd cubierto por una bandera de Mahan Setareh, miembro de la fuerza paramilitar Basij, fallecido en ataques israelíes, durante su funeral en Teherán, Irán, el jueves 26 de junio de 2025. (AP Foto/Vahid Salemi) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved