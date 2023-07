El fundador del partido Semilla y exministro de Finanzas de Guatemala se exilia alegando persecución

Un vehículo del Ministerio Público para la recogida de evidencias permanece aparcado a las afueras de la sede del Movimiento Semilla durante su allanamiento en Ciudad de Guatemala, el viernes 21 de julio de 2023. Agentes de la policía guatemalteca allanaron las oficinas del candidato presidencial Bernardo Arévalo como parte de una investigación sobre presuntas irregularidades en la formación del partido. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.