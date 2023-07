El fuego destruye viviendas y amenaza reservas naturales en el Mediterráneo

Un árbol quemado se ve en el poblado de Asklipio, en la isla griega de Rodas, en el sureste de Grecia, el miércoles 26 de julio de 2023. Grecia sufre su tercera ola de calor seguida y ha ordenado más evacuaciones por los incendios que llevan días ardiendo sin control. (AP Foto/Petros Giannakouris) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved