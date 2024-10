El flujo de migrantes por la frontera sur mexicana ya está controlado. Pero por los cárteles

Un grupo de migrantes descansa frenta a un local de pintura en Tapachula, México, el domingo 27 de octubre de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Eyla Fonseca, migrante desde Venezuela, da el desayuno a su hijo Keilerth Veloz en el albergue Casa del Migrante en Tecún Umán, Guatemala, el domingo 27 de octubre de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Agentes de policía patrulla un área cercana al río Suchiate en Ciudad Hidalgo, México, en la frontera con Guatemala, el lunes 28 de octubre de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Un migrante venezolano toma una fotografía en una balsa de madera y neumáticos mientras cruzan el río Suchiate desde Tecún Umán, en Guatemala, hacia México, el martes 29 de octubre de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La migrante venezolana Lisbeth Contreras abraza a sus hijos mientras cruzan el río Suchiate, fronterizo entre Guatemala y México, desde Tecún Umán, Guatemala, el sábado 26 de octubre de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

La migrante hondureña Mayra Torres abraza a su hermana en un albergue en Tapachula, México, el lunes 28 de octubre de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes venezolanos cruzan el río Suchiate, fronterizo entre Guatemala y México, desde Tecún Umán, Guatemala, el domingo 27 de octubre de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Migrantes hondureños caminan hacia el río Suchiate, fronterizo entre Guatemala y México, desde Tecún Umán, Guatemala, el domingo 27 de octubre de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Érika Arias, migrante venezolana, espera a su familia fuera de un albergue en Tapachula, México, el domingo 27 de octubre de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Gerzon Zavala, que migró desde Honduras, cambia quetzales guatemaltecos por pesos mexicanos tras cruzar el río Suchiate, fronterizo entre Guatemala y México, desde Ciudad Hidalgo, México, el lunes 28 de octubre de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Elvin Cruz, migrante hondureño, descansa sobre una colchoneta en un albergue en Tapachula, México, el lunes 28 de octubre de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Eyla Fonseca, migrante de Venezuela, sujeta la mano de su hijo mientras desayunan en el albergue Casa del Migrante en Tecún Umán, Guatemala, el domingo 27 de octubre de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

El migrante venezolano Daniel Dura, segundo por la derecha, espera junto a su madre Rannely Durán dentro de una casa antes de cruzar el río Suchiate, fronterizo entre Guatemala y México, desde Tecún Umán, Guatemala, el domingo 27 de octubre de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved