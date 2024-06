El expresidente Fujimori de Perú anuncia su inscripción en el partido político de su hija

Archivo - El expresidente encarcelado Alberto Fujimori asiste a su audiencia de juicio en una base policial en las afueras de Lima, Perú, el 25 de octubre de 2013. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le pidió a Perú el jueves 13 de junio de 2024 suspender "inmediatamente el trámite" de un proyecto de ley que, de aprobarse, impedirá juzgar y condenar por lesa humanidad y crímenes de guerra a quienes hubieran cometido delitos antes de 2002, incluyendo al expresidente Alberto Fujimori. (AP Foto/Martín Mejía, Archivo) Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved.