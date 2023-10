El Estado colombiano ofrece disculpas públicas a víctimas de ejecuciones extrajudiciales

El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, en la fila de atrás, quinto por la izquierda, junto a los familiares de 19 jóvenes que fueron asesinados y presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate por el ejército colombiano, en un acto de reconocimiento y disculpas públicas del Estado por las ejecuciones extrajudiciales, en Bogotá, Colombia, el martes 3 de octubre de 2023. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved